Son Dakika Haberleri: Bursa İnegöl İtfaiyenin Yangın Söndürme Çalışmalarını Meraklı Gözlerle İzlediler

Bursa İnegöl İtfaiyenin Yangın Söndürme Çalışmalarını Meraklı Gözlerle İzlediler

38 dakika önce

İtfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledilerBursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Caddeden geçen vatandaşlar çıkan dumanı ve itfaiyenin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri İnegöl İtfaiyesine haber verdiler.

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki taraftan müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda çatı kullanılmaz hale geldi. Caddeden geçen vatandaşlar söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:26 Kaynak: DHA

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