Bursa İnegöl Kaymakamı Şehit Askerin Adı Köprülü Alt Geçide Verilecek

İnegöl Kaymakamı Şehit askerin adı köprülü alt geçide verilecekHakkari'de 2016 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin (26) isminin Mesudiye Köprülü alt geçidine verilmesini isteyen ailesine İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'den yanıt geldi.

İnegöl Kaymakamı Şehit askerin adı köprülü alt geçide verilecek



Hakkari'de 2016 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin (26) isminin Mesudiye Köprülü alt geçidine verilmesini isteyen ailesine İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'den yanıt geldi. Görücü, Mesudiye Köprülü Alt Geçidine şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin isminin verileceğini söyledi.



İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 24 Aralık 1999 tarihinde Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Serdar Ünlüsoy'un ailesini ziyaret etti. İlçe protokolü tarafından aileye Türk Bayrağı hediye edilirken, burada konuşan Kaymakam Şükrü Görücü 'Geçen şehit binbaşımızın evine uğradık, orada bazen talepler gelebiliyor. Bazıları çocuğunun isminin bir sokağa bir parka verilmesini istiyor, bu noktada belediyemiz ile birlikte hareket ediyoruz. Mesela bu noktada Mesudiye Köprülü Alt Geçidine Yavuz Mete'nin isminin verilmesi istendi ailesi tarafından. Daha önce de gündeme geldi, önümüzdeki toplantıda ismi verilip tabelayı da inşallah dikeceğizö dedi.



AİLESİNİN İSTEĞİYDİ



2016 yılında Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin ailesi, geçtiğimiz günlerde oğlunun kabrini ziyarette dua ederek, şehit oğullarının isminin Mesudiye Köprülü Alt Geçidine verilmesini istemişti.

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