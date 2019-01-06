Son Dakika Haberleri: Bursa İnegöl Mobilyasının Sembolü Dev Koltuk

Bursa İnegöl Mobilyasının Sembolü Dev Koltuk

13 dakika önce

Türkiye'nin en büyük ve en ağır koltuğu 4 metre yüksekliğinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretildi.

Bursa İnegöl Mobilyasının Sembolü Dev Koltuk, System.String[]
Türkiye'nin en büyük ve en ağır koltuğu 4 metre yüksekliğinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretildi. Koltuğu görenler o anı telefonlarıyla fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

İMOTİM AVM yönetimi tarafından 15 günde üretilen koltuk, Türkiye'nin en büyük koltuğu özelliğini taşıyor. 4 metre yüksekliğindeki koltuk için yaklaşık 20 bin lira harcandı. İnegöl mobilyasının sembolü haline gelen koltuğu görenler hayrete düşüyor. İMOTİM AVM Başkan Vekili Turhan Albamya, koltuğun, mobilya sektörünün sembolü haline geldiğini söyledi. Albamya, '4 metre yüksekliğinde, 3 metre eninde koltuk yaptık. Tek katlı bina boyunda oldukça büyük bir koltuk oldu. Mobilya almak için gelen müşteriler ve yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Bir çok müşterimiz gelip koltukla fotoğraf çektiriyor. Mobilyanın başkenti İnegöl'de bu koltuğumuz bir sembol haline geldi. Boyu ve kilosuyla Türkiye'nin en büyük koltuğu. Normal bir koltuğun 15 katı büyüklüğünde ve 400 kilogram ağırlığındaö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Murat Erat, Türkiye, Bursa, İnegöl, Güncel
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