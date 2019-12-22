Bursa-inegöl ve gemlik'te orman yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa-inegöl ve gemlik'te orman yangını - Son Dakika

Bursa-inegöl ve gemlik'te orman yangını

6 saat önce

İnegöl ve Gemlik'te orman yangınıBursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İnegöl ve Gemlik'te orman yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Atrıca Gemlik İlçesi'nde çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Bursa'da İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, şiddetli lodos nedeniyle yayılırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GEMLİK'TE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkiinde bulunan dere yatağında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçrarken, yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

Bursa-inegöl ve gemlik'te orman yangını

İtfaiye, İnegöl, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı
Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısı araçların üzerine uçtu Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı

Son Dakika Haberleri
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Sarıkamış şehitleri" için paylaşım - Son Dakika
23:30 İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
23:30 İngiltere'de Noel kartında, Çin hapishanesinden "zorla çalıştırılma" mesajı çıktı - Son Dakika
23:28 Bursa'da sazlık alanda yangın - 4 - Son Dakika
23:28 Öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı - Son Dakika
22:28 Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 23:35:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa-inegöl ve gemlik'te orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]