Bursa-inegöl ve gemlik'te orman yangını - Son Dakika

İnegöl ve Gemlik'te orman yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Atrıca Gemlik İlçesi'nde çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Bursa'da İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, şiddetli lodos nedeniyle yayılırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GEMLİK'TE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkiinde bulunan dere yatağında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçrarken, yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.