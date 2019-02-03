Son Dakika Haberleri: Bursa İnegöl Yol Kenarında Yaralı Bulunan Sansar Tedaviye Alındı

Bursa İnegöl Yol Kenarında Yaralı Bulunan Sansar Tedaviye Alındı

56 dakika önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesine teslim edildi. Yaralı sansar tedavi altına alındı.

İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesi yolu üzerinde otomobille seyir halinde olan Ali Kırt ve Sinan Kocabey, yol kenarında duran sansarı fark ettiler. Sansarın yanına giden iki arkadaş, hayvanın hareket edemediğini tespit ettiler. İki duyarlı vatandaş, yaralı sansarı alıp İnegöl Belediyesine teslim ettiler. Bacaklarından yaralanmış sansar, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:56 Kaynak: DHA

Kozluca, Bursa, İnegöl, Güncel
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