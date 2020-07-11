BURSA İnegöllü iş insanları Ayasofya'nın halı ve mobilyasını üretmeye talip - Son Dakika

BURSA İnegöllü iş insanları Ayasofya'nın halı ve mobilyasını üretmeye talip

İnegöllü iş insanları Ayasofya'nın halı ve mobilyasını üretmeye talipBursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya ve halı üreticileri, cami olarak ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya'nın hem halı hem de mobilyalarını üretmeye talip olduklarını açıkladı.

İnegöllü iş insanları Ayasofya'nın halı ve mobilyasını üretmeye talip

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya ve halı üreticileri, cami olarak ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya'nın hem halı hem de mobilyalarını üretmeye talip olduklarını açıkladı.

İnegöl'deki mobilya ve halı üreticileri, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararının ardından harekete geçti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün, Ayasofya'nın içerisinde kullanılacak her türlü mobilyayı yapmaya talip olduğunu açıkladı. Taban, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Ayasofya'ya İnegöl mobilyası yakışır. Türkiye'nin mobilya ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan ve yüzlerce ülkeye ihracat yapan bir şehir olarak Ayasofya'nın içerisinde kullanılacak her türlü mobilyayı yapmaya talibiz.ö

İnegöl ilçesinde cam fabrikası sahibi Sinan Döngel ise, Ayasofya Camii'nin halılarını karşılamak istediğini belirtti. Döngel, konu ile alakalı Ankara'ya giderek adımlar attığını belirterek, Cumhurbaşkanı ve Diyanet işleri Başkanlığı makamlarına gerekli evrakları teslim ettiğini söyledi. Döngel, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyorum. Halıları alacağımıza ilişkin vermiş olduğumuz sözün de arkasındayız. İnşallah başvurularımız kabul görür, bütün İnegöl'ü temsilen halıları almak nasip olur" ifadelerini kullandı.

Ayasofya, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA İnegöllü iş insanları Ayasofya'nın halı ve mobilyasını üretmeye talip - Son Dakika

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18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
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