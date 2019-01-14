Son Dakika Haberleri: Bursa İnşaatın 2'nci Katından Düşen Genç Ağır Yaralandı

Bursa İnşaatın 2'nci Katından Düşen Genç Ağır Yaralandı

1 saat önce

Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bir inşaatın 2'nci katından düşerek genç ağır yaralandı.

Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bir inşaatın 2'nci katından düşerek genç ağır yaralandı.

Olay merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj mahallesinde meydana geldi. Madde almak için bir inşaata giden 18 yaşındaki D.Ş. dengesini kaybederek 2'nci kattan düştü. Bu sırada kardeşini arayan ağabeyi M.Ş., kardeşini kanlar içinde yerde buldu. M.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri D.Ş.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen D.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:39 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti 17 İlde Adaylarını Açıkladı ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford - Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı

2 Yıl Sonra Kar Gören Iğdırlılar Göbek Attı SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400 Desteği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 01:47:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa İnşaatın 2'nci Katından Düşen Genç Ağır Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]