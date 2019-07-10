BURSA İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
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İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldüBursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatın asansör boşluğunda biriken suya basınca kaçak elektrik akımına kapılan işçi İsmail Albayrak (28) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:02 Kaynak: DHA
İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, inşaatın asansör boşluğunda biriken suya basınca kaçak elektrik akımına kapılan işçi İsmail Albayrak (28) hayatını kaybetti. Kemalpaşa Mahallesi
Bahçeler Sokak üzerindeki inşaatta çalışan İsmail Albayrak, asansör boşluğundaki su birikintisine basınca, kaçak elektrik akıma kapıldı. İşçinin yardımına inşaatta çalışan arkadaşları koştu. Ağır yaralanan Albayrak, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne götürüldü. Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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