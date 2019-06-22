Son Dakika Haberleri: BURSA İnşaatta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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BURSA İnşaatta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

İnşaatta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki binanın ikinci katında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnşaatta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki binanın ikinci katında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın ikinci katında yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ikinci katın balkonundan içeri girip yavru kediyi kurtardı. Yavru kediyi inşaattan indiren itfaiye ekipleri, çocuklar tarafından alkışlanırken, daha sonra kedi sokağa salındı.
BURSA İnşaatta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
İnegöl, İtfaiye, Güncel
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