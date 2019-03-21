Bursa İntihar Etmek İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı
43 dakika önce
Bursa'da kalacak yeri olmadığını ve işsiz olduğunu iddia eden E.S.(29) üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Bursa
'da kalacak yeri olmadığını ve işsiz olduğunu iddia eden E.S.(29) üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık bir saat süren çabanın ardından ikna edilen E.S., indirildikten sonra bayılarak hastaneye kaldırılırken verdiği ifadede yükseklik korkusu olduğunu bu yüzden de bayıldığını söyledi. Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi
ilçesi İzmir
Yolu Caddesi üzerinde bulunan Merinos
üst geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır işsiz olduğunu ve kalacak yeri olmadığını iddia eden 29 yaşındaki E.S., üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, İzmir Yolu Caddesi'ni trafiğe kapattı. E.S., yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. İkna edilen E.S., bu kez de bayılarak yere yığıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan E.S.'nin verdiği ilk ifadede yükseklik korkusu olduğunu ve bu yüzden bayıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:13 Kaynak: DHA
İntihar İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı
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