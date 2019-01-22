Son Dakika Haberleri: Bursa İpeği Dünyanın Gözdesi

Bursa İpeği Dünyanın Gözdesi

2 saat önce

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük halı fuarı olan Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nda BUSMEK atölyelerinde dokunan ipek halılar göz doldurdu.

Bursa İpeği Dünyanın Gözdesi, System.String[]

Uluslararası halı sektörünün önem verdiği ve heyecanla beklediği fuarda bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) ikinci kez yer aldı. İpeğin kozadan nihai ürüne dek uzanan, kozadan ip çekimi, bükümü, halı dokuma gibi tüm aşamaları atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere uygulamalı olarak gösterildi. Ülkelerin bakanlık üst düzey bürokratları, ticari ateşeler, konsoloslar ve Türkiye'den milletvekillerinin de katıldığı fuarda BUSMEK Standını yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Katılımcılara Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" projesi kapsamında yapılan çalışmalar, etkinlikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

BUSMEK Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, ikinci kez katıldığı, dünyanın en büyük halı ve yer döşemeleri fuarı olan Domotex'te,Bursa dağ yöresindeki 16 atölyede dokunan 35 ipek halı örneğini, sektörün en önemli öncü kuruluşlarına göstermiş oldu. Japonya'dan Kanada'ya kadar dünyada halı ticareti ve üretimi yapan tüm firmalar ile ikili görüşmelerde bulunulurken, Türkiye ve Bursa'nın tanıtımı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:19 Kaynak: Bültenler

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