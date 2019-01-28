Son Dakika Haberleri: Bursa İpeği Tayvan Televizyonunda Tanıtıldı

Bursa İpeği Tayvan Televizyonunda Tanıtıldı

37 dakika önce

Tayvan'da internet üzerinden yayın yapan SENT (Sanli News Network) isimli TV kanalı Bursa'nın değerlerini tanıttı.

Bursa İpeği Tayvan Televizyonunda Tanıtıldı, System.String[]
Tayvan'da internet üzerinden yayın yapan SENT (Sanli News Network) isimli TV kanalı Bursa'nın değerlerini tanıttı.

Geçen yıl eylül ayında Bursa'da tamamlanan çekimlerinin ardından yayınlanan programda Cumalıkızık, hanlar bölgesi gibi turizm değerlerinin yanı sıra Bursa ipeği ön plana çıktı. Tayvan usulü kaynatılarak yapılan ipekle Bursa ipeğinin benzerlikleri anlatıldı. Türklerin ekonomik kaynağı olan İpek Yolu'nun hem bir ticaret yolu, hem de tarihi ve kültürel değer olarak tanıtıldığı programda, Bursa'daki ipek böcekçiliği, koza, ipek ve el dokuma üretimi anlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Umurbey İpek Tasarım Merkezi'nde de çekim yapan Tayvan televizyonu, Bursa'nın havadan drone ile çekilmiş görüntülerinin yanı sıra Tayvanlı bir bayanla evli gencin evinde yaptığı röportajları da yayımladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

Cumalıkızık, TV, Tayvan, Bursa, Güncel
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