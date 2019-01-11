Son Dakika Haberleri: Bursa ipeği yeniden hayat buluyor

Bursa ipeği yeniden hayat buluyor

1 saat önce

"Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" projesi kapsamında Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde dokunan ipek halılar ve Fahrettin Beceren'in siyah beyaz fotoğraf karelerinden oluşan "Bir Sevdadır İpek-2: Halı ve Fotoğraf" sergisi Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan açılışla görücüye çıktı.

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"Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" projesi kapsamında Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde dokunan ipek halılar ve Fahrettin Beceren'in siyah beyaz fotoğraf karelerinden oluşan "Bir Sevdadır İpek-2: Halı ve Fotoğraf" sergisi Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan açılışla görücüye çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10 

Umurbey, Bursa, Ekonomi
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