Bursa ipeğine Almanya'da büyük ilgi - Son Dakika
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Bursa ipeğine Almanya'da büyük ilgi

6 saat önce

Halı ve zemin kaplama endüstrisinin dünyadaki en büyük buluşma noktası olan DOMOTEX Hannover, bu yıl da yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Bursa ipeğine Almanya'da büyük ilgi, System.String[]

Halı ve zemin kaplama endüstrisinin dünyadaki en büyük buluşma noktası olan DOMOTEX Hannover, bu yıl da yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Fuarda BUSMEK atölyelerinde dokunan ipek halılar ve kumaşlar göz doldururken, kozanın ipeğe dönüşümü uygulamalı da ilgiyle izlendi.


En yeni trendlerin ve sürdürülebilirlik temalarının buluştuğu fuara, 60 farklı ülkeden 1.400 firma katılırken, son trendler ve ürünler, yüzde 70'i yurtdışından olmak üzere toplam 35 bin ziyaretçi tarafından incelendi. Türkiye ise, toplam 26.991 metrekare alanda 190 firmayla şimdiye kadarki en büyük katılımını gerçekleştirdi ve yine Domotex fuarına en büyük katılımı sağlayan ülke oldu. Makina halısı, el halısı, duvardan duvara halı, esnek zemin, iplik, paspas, makina ve aksesuarları, parke ve laminant ürünleriyle fuara katılan Türk firmalarının birbirinden şık stantları ve ürünleri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.


Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarının (BUSMEK) açtığı stant da büyük dikkat çekti. BUSMEK standında tepme mancınık ile kozadan ipek çekimi canlı performans uygulamasına katılan ziyaretçiler, 14 asır önce bu işlemin nasıl yapıldığını hem görerek hem de uygulayarak başka bir yerde kazanamayacakları bir tecrübe elde ettiler. Bunun yanında ipek böceği, koza ve ipek iplerin özelliklerini, sağlık sektöründen, savunma sanayisine uzanan birçok sektörde kullanıldığı da ziyaretçilere anlatıldı. - BURSA

Hannover, Domotex, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:07 Kaynak: İHA
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