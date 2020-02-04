Bursa ipeğine Almanya’da büyük ilgi - Son Dakika
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Bursa ipeğine Almanya’da büyük ilgi

11 dakika önce

Halı ve zemin kaplama endüstrisinin dünyadaki en büyük buluşma noktası olan DOMOTEX Hannover, bu yıl da yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Bursa ipeğine Almanya’da büyük ilgi, System.String[]

Halı ve zemin kaplama endüstrisinin dünyadaki en büyük buluşma noktası olan DOMOTEX Hannover, bu yıl da yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Fuarda BUSMEK atölyelerinde dokunan ipek halılar ve kumaşlar göz doldururken, kozanın ipeğe dönüşümü uygulamalı da ilgiyle izlendi.

Hannover, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:52 
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