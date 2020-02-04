Bursa ipeğine Almanya’da büyük ilgi

Halı ve zemin kaplama endüstrisinin dünyadaki en büyük buluşma noktası olan DOMOTEX Hannover, bu yıl da yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Fuarda BUSMEK atölyelerinde dokunan ipek halılar ve kumaşlar göz doldururken, kozanın ipeğe dönüşümü uygulamalı da ilgiyle izlendi.