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Bursa 'İpek Böceği İhracat Ödülleri' Sahiplerini Buldu

1 saat önce

'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini bulduUludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen 'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu.

Bursa 'İpek Böceği İhracat Ödülleri' Sahiplerini Buldu, System.String[]
'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen 'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu. Törende, 89 firmaya 3 farklı kategoride ödüller verildi.

Uludağ İhracatçılar Birliği binasında gerçekleşen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİP Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Törende başarılı ihracat yapan toplamda 89 firmaya bronz, gümüş ve altın katagoride ödüller verildi. Törenin açılış konuşmasını yapan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Engin, UTİB olarak son 2 yıllık süreçte 153 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. Ülkeler bazında ihracatta ilk 10 ülkeye yaptığımız ihracatın toplamı, tüm ülkelere yapılan ihracatın yüzde 56'sıdır. Bu oran birçok diğer sektöre göre az ve bu özelliğimiz, bölgesel krizler için bir nevi sigorta niteliği taşıyor. Birliğimiz tarafından yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen etkinlikler özellikle son 10 yıllık dönemde büyük ölçüde artış gösterdi ve önemli etkinliklere imza attık. Bugüne kadar onlarca ülkede ve Türkiye'de sektörümüz için en önemli merkezlerde, milli katılım, ticaret heyetleri, alım heyetleri, trend alanları, proje pazarları, tasarım olmak üzere toplamda 250'nin üzerinde nitelikli organizasyon gerçekleştirdik dedi.

'ÜLKEMİZİN GELECEK HEDEFLERİNE YAKIŞAN PROJELER ORTAYA KOYUYORUZ'

Dünyanın ve bulunduğumuz coğrafyanın siyasi ve ekonomik krizler içinde olduğunu belirten Engin, Bu zorlu koşullar ve pazarlarımızda yaşanan gelişmeler ticaretimizi zorluyor ancak bizler tekstil sektörümüzde Bursa'mızın ve ülkemizin köklü tarihine, gelecek hedeflerine yakışan bir vizyon ve anlayış ile projeler ortaya koyuyoruz. Projelerimizi yürütürken bile sinerji oluştururak hareket ediyoruz ve verimli sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz. Ben bu başarılarda gayreti olan tüm arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum dedi.

'EKONOMİMİZİ YÜKSELTMEK İÇİN HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ YAPACAĞIZ'

Geçen yıl ekonomimizde olan ciddi hareketlenmelerin hala bir miktar devam ettiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Kısa bir süre önce 31 Mart Yerel Seçimleri bitti. Bazı şehirlerde itirazlar neticesinde kanun gereği tekrar incelemeler olsa da bundan sonra herhangi bir mazeretimiz yok. Önümüzdeki 4 buçuk yıl, tabiri caizse otobanda gider gibi yolumuza devam edeceğiz. Pazarımızı büyütmek ve şehrimizde ekonomimizi yükseltmek adına her türlü girişimi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımla seçim akşamı konuşmuştum. Bugün yine 10 dakikalık bir telefon görüşmemiz oldu, orada da kendisine ifade ettim. Bursa'mızda yeni dönemde Bursa'nın yıllardır beklediği bazı önemli gelişmeleri hep beraber gerçekleştirdiğimizi görmüş olacağız diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:52 Kaynak: DHA

Bursa, İhracat, Güncel
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