Bursa İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Tokat'taki bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü

Bursa İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Tokat'ta düzenlenen "Türkiye 2021 Bilek Güreşi Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri"nden önemli dereceler elde etti.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda 50 ilden 1125 sporcunun katılımıyla 10-14 Ağustos'ta "15 yaş altı", "18 yaş altı", "21 yaş altı" ve "büyükler" kategorilerinde gerçekleştirildi.

Bursa İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "Oku, Sporla Zinde Kal" adlı proje kapsamında 37 sporcu ve 6 idari ve teknik kadro ile Bursa'yı temsilen tek takım olarak müsabakalarda yer aldı.

15 yaş altında, Raşid Mavigül 45 kiloda sağ kol ve sol kolda birinciliği, Ahmet Yusuf Alakoç 50 kiloda sağ kol ve sol kolda 2'nciliği, Muhammed Yuşa Erdem 55 kiloda sağ kol ve sol kolda birinciliği, Eyüphan Öztürk 55 kiloda sağ kol ve sol kolda 2'nciliği, Hikmet Tan Okumuş 60 kiloda sağ kolda 2'nciliği, Yavuz Efe Oyğun da 70 kiloda sağ kolda 3'üncülüğü, sol kolda 2'nciliği kazandı.

18 yaş altında, Oğuzhan Günbaşaran 50 kiloda sol kolda 2'nci, sağ kolda 3'üncü, İsmail Morçiçek 55 kiloda sağ kolda 3'üncü, Behlül Kurkmaz 80+ kiloda sağ kol ve sol kolda birinci, Emre Kılıç 80 kiloda sol kolda 2'nci oldu.

21 yaş altında ise Kazım Serdal, 75 kiloda sağ kolda birincilik, sol kolda 3'üncülük kürsüsüne çıktı. Büyüklerde yarışmaya hak kazanan Serdal, sağ kolda 3'lük başarısını elde etti.

İller sıralamasında Bursa, 15 yaş altında 3'üncü, 18 yaş altında 8'inci, 21 yaş altında 10'uncu, büyüklerde 20'nci ve genel sıralamada Türkiye 5'inciliğinde yer aldı.

Müsabakalarda birincilikleri elde eden sporcular, milli takıma seçildi.

"Ata sporumuzu canlandırmak adına bu tür turnuvalara büyük önem veriyoruz"

Sonuçları değerlendiren Bursa İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Spor Sorumlusu, Spor Komisyonu Başkanı ve ikinci kademe bilek güreşi antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş, başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

Başka illerden 3-5 kulübün yer aldığı şampiyonada Bursa'yı temsil eden tek kulüp olduklarını vurgulayan Karaçavuş, "Sporcularımız her geçen gün başarılarına yenilerini ekliyor. Ata sporumuzu canlandırmak adına bu tür turnuvalara büyük önem veriyoruz. Sporcularımızı alt yaş kategorilerinden itibaren büyük bir titizlikle yetiştiriyoruz. Tokat'taki şampiyonada özellikle alt yaş kategorilerinde elde ettiğimiz dereceler, altyapıya verdiğimiz önemi gösteriyor. Çalışmalarımızı aynı ciddiyet ve anlayışla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.