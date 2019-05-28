Bursa iş dünyası ‘güçlü mesleki eğitim’ için harekete geçti
9 dakika önce
Bursa iş dünyasının stratejik alanlarda talep ettiği nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlayacak 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi' projesi' 14 tematik okulda hayata geçiyor.
Bursa iş dünyasının stratejik alanlarda talep ettiği nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlayacak 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi' projesi' 14 tematik okulda hayata geçiyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:18
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