Bursa iş dünyası ‘güçlü mesleki eğitim’ için harekete geçti

Bursa iş dünyasının stratejik alanlarda talep ettiği nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlayacak 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi' projesi' 14 tematik okulda hayata geçiyor.

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Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi