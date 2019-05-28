Son Dakika Haberleri: Bursa iş dünyası ‘güçlü mesleki eğitim’ için harekete geçti

Bursa iş dünyası ‘güçlü mesleki eğitim’ için harekete geçti

9 dakika önce

Bursa iş dünyasının stratejik alanlarda talep ettiği nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlayacak 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi' projesi' 14 tematik okulda hayata geçiyor.

Bursa iş dünyası ‘güçlü mesleki eğitim’ için harekete geçti, System.String[]
Bursa iş dünyasının stratejik alanlarda talep ettiği nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlayacak 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi' projesi' 14 tematik okulda hayata geçiyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:18 
Bursa, Ekonomi
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