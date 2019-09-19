Son Dakika Haberleri: Bursa iş dünyası “Gücümüz Eşitliğimiz” dedi
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Bursa iş dünyası “Gücümüz Eşitliğimiz” dedi

1 saat önce

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi'nin ikincisini Bursa'da yaptı.

Bursa iş dünyası “Gücümüz Eşitliğimiz” dedi, System.String[]

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi'nin ikincisini Bursa'da yaptı.

Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:35 
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