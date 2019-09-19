Bursa iş dünyası “Gücümüz Eşitliğimiz” dedi
1 saat önce
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi'nin ikincisini Bursa'da yaptı.
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi'nin ikincisini Bursa'da yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:35
Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi 70 milyon yıllık mağaranın duvarlarına yazı yazarak zarar verdiler