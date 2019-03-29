Bursa iş dünyası ‘istihdam seferberliği’ için birleşti
9 dakika önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ürettiği katma değer ve ihracatla Türkiye'nin kalkınma hedeflerine güç katan Bursa'daki Organize Sanayi Bölgeleri istihdam seferberliğine destek veren ortak bir deklarasyon yayınladı.
Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası ile ürettiği katma değer ve ihracatla Türkiye
'nin kalkınma hedeflerine güç katan Bursa'daki Organize Sanayi Bölgeleri istihdam seferberliğine destek veren ortak bir deklarasyon yayınladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:52
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