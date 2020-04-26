Bursa iş dünyası kahraman sağlık çalışanlarının yanında - Son Dakika

Bursa iş dünyası, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgınında büyük kahramanlık örneği gösteren sağlık çalışanlarının yanında olmayı sürdürüyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), gece gündüz demeden ailelerinden uzak kalarak fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına iftar ve sahur kumanya desteği vererek örnek bir adım attı.



Bursa'da korona virüsü salgını dolayısıyla büyük bir özveri sergileyen sağlık çalışanlarına iş dünyasından bir destek daha geldi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebini üzerine harekete geçen Bursa iş dünyası, salgın döneminin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan BTSO ile DOSABSİAD, korona virüsü salgını nedeniyle evlerine gidemeyen ve otellerde konaklayan 500 sağlık çalışanının iftar ve sahur sofralarını temin ediyor.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, korona virüsü salgını süresince Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının olağanüstü bir performans sergilediğini söyledi. Bu zorlu dönemde ailelerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Burkay, "Ülkemiz hem sosyal hem de ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyor. Devletimizin sağlık alanındaki politikaları sonucunda dünyanın birçok devletine göre çok iyi konumda olduğumuzu bir kez daha gördük. Bu sürecin asıl kahramanları hasta olma riskine rağmen örnek bir mücadele gösteren sağlık çalışanlarımızdır. Bizler onlara borçluyuz. BTSO olarak da DOSABSİAD ile birlikte sağlık çalışanlarımızın iftar ve sahur kumanyalarına destek verme kararı aldık. İş dünyası temsilcilerimizin destekleriyle milli birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadığımız bu dönemi en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri olağanüstü fedakarlıktan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı



Başkan Burkay, Oda olarak Bursa iş dünyasının destekleriyle Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında ise 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi aileler için 10 bin erzak paketi dağıtımının yapıldığını da sözlerine ekledi.



"Sağlık çalışanlarının üstün gayretini unutmayacağız"



DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, koronavirüs salgını sürecinde yoğun emek sarf eden sağlık çalışanlarının haklarının asla ödenemeyeceğini vurguladı. DOSABSİAD olarak salgın süresince sağlık çalışanlarının iftar ve sahur sofralarına katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydeden Çevikel, "Bu zorlu süreci en kısa sürede aşacağımıza inanıyorum. Ailelerinden uzak kalan ve salgından etkilenen vatandaşlarımızı sağlıklarına kavuşturmak için canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarımızın kahramanlıklarını asla unutmayacağız. Tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.



Nilüfer Çevikel, DOSABSİAD olarak bu zorlu süreçte Bursa Uludağ Üniversitesine teknik destek yardımlarının yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu'na 2 bin 500 adet maske ve 100 adet erzak paketi teslim ettiklerini de ifade etti. Çevikel ayrıca Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin koli erzak dağıtımı gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.



Vali Yakup Canbolat'tan teşekkür



Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yayınladığı teşekkür mesajında, "Evlerine gidemeden misafirhane ve otellerde kalarak işe giden sağlık çalışanlarımıza Ramazan ayında sıcak iftar ve sahur yemeği verecek olan BTSO ve kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, DOSABSİAD ve kıymetli Başkanı Nilüfer Çevikel'e teşekkür ederim. İyiki varsınız." dedi.



Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı ise, ilk vakanın ortaya çıktığı günden bu yana yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek sağlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile DOSABSİAD nezdinde tüm iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti. - BURSA