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Bursa iş dünyası, koronavirüs kadar sonrasından da endişeli
15 dakika önce
2020'ye dair ekonomik öngörüler ve beklentiler, DÜNYA gazetesi ve uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye işbirliği ile Bursa'da düzenlenen "Ekonomik Görünüm 2020" toplantısında masaya yatırıldı.
2020'ye dair ekonomik öngörüler ve beklentiler, DÜNYA gazetesi ve uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye işbirliği ile Bursa'da düzenlenen "Ekonomik Görünüm 2020" toplantısında masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:08
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