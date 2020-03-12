Bursa iş dünyası, koronavirüs kadar sonrasından da endişeli - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa iş dünyası, koronavirüs kadar sonrasından da endişeli - Son Dakika Ekonomi

Bursa iş dünyası, koronavirüs kadar sonrasından da endişeli

15 dakika önce

2020'ye dair ekonomik öngörüler ve beklentiler, DÜNYA gazetesi ve uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye işbirliği ile Bursa'da düzenlenen "Ekonomik Görünüm 2020" toplantısında masaya yatırıldı.

Bursa iş dünyası, koronavirüs kadar sonrasından da endişeli, System.String[]

2020'ye dair ekonomik öngörüler ve beklentiler, DÜNYA gazetesi ve uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye işbirliği ile Bursa'da düzenlenen "Ekonomik Görünüm 2020" toplantısında masaya yatırıldı.

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:08 
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