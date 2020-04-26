Bursa iş dünyası, sağlık çalışanlarının iftar ve sahur sofralarını kurdu

Bursa iş dünyası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına iftar ve sahur kumanya desteği verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, salgın dolayısıyla büyük bir özveri sergileyen sağlık çalışanlarına iş dünyasından bir destek daha geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine harekete geçen Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan BTSO ile DOSABSİAD, evlerine gidemeyen ve otellerde konaklayan 500 sağlık çalışanının iftar ve sahur sofralarını temin ediyor.



Açıklamada ifadelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüs salgını süresince Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının olağanüstü bir performans sergilediğini ifade etti.

Bu zorlu dönemde ailelerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirten Burkay, Türkiye'nin hem sosyal hem de ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sağlık alanındaki politikalar sonucunda ülkemizin birçok ülkeye göre çok iyi konumda olduğunu bir kez daha gördük. Bu sürecin asıl kahramanları hasta olma riskine rağmen örnek bir mücadele gösteren sağlık çalışanlarımızdır. Bizler onlara borçluyuz. BTSO olarak da DOSABSİAD ile sağlık çalışanlarımızın iftar ve sahur kumanyalarına destek verme kararı aldık. İş dünyası temsilcilerimizin destekleriyle milli birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadığımız bu dönemi en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri olağanüstü fedakarlıktan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum."

Burkay, oda olarak Bursa iş dünyasının destekleriyle Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları kapsamında ise 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi aileler için 10 bin erzak paketi dağıtımının yapıldığını sözlerine ekledi.



"Sağlık çalışanlarının kahramanlıklarını asla unutmayacağız"

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel de koronavirüs salgını sürecinde yoğun emek sarf eden sağlık çalışanlarının haklarının asla ödenemeyeceğini vurguladı.

Sağlık çalışanlarının iftar ve sahur sofralarına katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydeden Çevikel, "Bu zorlu süreci en kısa sürede aşacağımıza inanıyorum. Ailelerinden uzak kalan ve salgından etkilenen vatandaşlarımızı sağlıklarına kavuşturmak için canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarımızın kahramanlıklarını asla unutmayacağız. Tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevikel, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere de 5 bin koli erzak dağıtımı gerçekleştireceklerini duyurdu.