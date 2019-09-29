Son Dakika Haberleri: Bursa iş dünyası savunma sanayinde yeni işbirlikleri için Londra’da
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Bursa iş dünyası savunma sanayinde yeni işbirlikleri için Londra’da

29 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi üyeleri, Londra'da savunma sanayinde dünya devi firmaların vitrine çıktığı 'DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda incelemelerde bulundu.

Bursa iş dünyası savunma sanayinde yeni işbirlikleri için Londra’da, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi üyeleri, Londra'da savunma sanayinde dünya devi firmaların vitrine çıktığı 'DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda incelemelerde bulundu.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Londra, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:01 
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