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Bursa iş dünyası Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7 büyümesini değerlendirdi - Son Dakika

Bursa iş dünyası Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7 büyümesini değerlendirdi

31.05.2021 14:51
Bursa iş dünyası Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7 büyümesini değerlendirdi, System.String[]

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesi, ülke sanayisinin lokomotif illerinden Bursa'da iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince memnuniyetle karşılandı.

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesi, ülke sanayisinin lokomotif illerinden Bursa'da iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince memnuniyetle karşılandı.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay,??????? yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin atılmaya başlanacağı bir yıl olarak gördükleri 2021'in, ilk çeyrek rakamıyla bu beklentilerini haklı çıkardığını belirtti.

Geçen sene salgın nedeniyle yavaşlayan büyümenin bu yıl tekrar hızlanacağını ümit ettiklerini vurgulayan Türkay, "Bu süreç bizim bu hızlanmayı kalıcı kılmamızın önemini gösterdi. Dinamik ve esnek anlayışımız, içine düştüğümüz zorluklardan çabuk çözüm üretmemizi sağladı. İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme Türk insanın azminin ve çalışkanlığının göstergesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yaz aylarıyla salgını artık kabus olmaktan çıkarmanın umudunu taşıdıklarına değinen Türkay, turizmin devreye girmesiyle büyümenin ikinci çeyrekte sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

"Ülke ekonomimiz 2021 yılına kaldığı yerden başladı"

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz da Türkiye'nin salgının gölgesinde geçen 2020 yılını büyümeyle kapatan az sayıda ülkeden biri olduğunu hatırlattı.

Durmaz, "Ülke ekonomimiz 2021 yılına kaldığı yerden başladı. Kendini dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerinden ayrıştırarak büyümesini sürdüren ülkemizin ihracat ve üretim odaklı anlayışı ve Türk sanayicisinin büyük fedakarlığıyla geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ise yılın ilk çeyreğinde beklentinin üzerinde olan büyüme rakamlarının, ekonominin salgın şartlarına rağmen canlılığını sürdürdüğüne işaret ettiğine dikkati çekti.

Alpay, bundan sonra aşılanmanın da yaygınlaşmasıyla hizmetler sektöründe normalleşmeye gidilerek Türkiye'nin yılın kalanında da büyümesini sürdürmesini umduklarını kaydetti.

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, ilk çeyrekte beklenti rakamlarının aşılmasının kendileri için sürpriz olmadığını aktardığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İhracattaki olumlu gelişmelerin ve hedeflerin aşılmasının bu büyüme rakamlarına yansıyacağını düşünmüştük. Pandemiye rağmen dünya ekonomilerinin küçüldüğü böyle bir dönemde ülkemizin büyüme ivmesi yakalaması bizleri mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde pandemiden zarar gören küçük esnafımızla ilgili de tedbirler alınarak bu büyüme daha da tabana yayılmış hale getirilir."

"İhracata odaklanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz"

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, yüzde 7'lik büyümenin gelecek adına iş dünyasını umutlandırdığını belirtti.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ise Türkiye ekonomisinin salgın şartlarına rağmen dinamizmini koruyup üretim ve ihracat odaklı büyümesini sürdürmesinin mutluluk verici olduğuna işaret etti.

Açıklanan rakamların bunun en güzel göstergesi olduğuna değinen Andıç, şu görüşleri paylaştı:

"Sanayicimizin bu süreçte azimle çalışması, Türkiye ekonomisinin salgının etkilerinden görece daha az etkilenmesine imkan tanımıştır. Alınan ekonomik tedbirler ve açıklanan teşvikler de bu süreçte sanayicimizin önünü açarak pandemi koşullarına rağmen ihracatta önemli başarılara imza atmasını sağlamıştır. Önümüzdeki süreçte aynı azim ve kararlılıkla üretmeye ve ihracata odaklanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda yılın ikinci çeyreğinde büyüme rakamlarının çift hanelere ulaşacağını ve yılı daha iyi noktalarda bitireceğimizi düşünüyorum."

Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Bursa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa iş dünyası Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7 büyümesini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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