Bursa iş dünyasına 624 bin maske dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen 624 bin cerrahi maske, Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 10 kişi ve üzeri çalışanı olan firmalara dağıtılacak.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 624 bin maske, Bursa Valiliği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ticaret Müdürlüğü koordinasyonluğunda, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'ne getirildi.

Maskeler, BTSO yetkilileri tarafından bölgelerindeki 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan firmalara çalışan sayısı kadar dağıtılmak üzere sanayi bölgelerinin müdürlükleri ile kaymakamlıklara teslim edildi.

Bursa'daki 17 organize sanayi bölgesinin yanısıra organize sanayi bölgesi statüsünde olmayan Çalı Sanayi Bölgesi, İnegöl Cerrah Sanayi Bölgesi ve Görükle Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların maskeleri de Çalı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Cerrah İş Adamları Derneği ve Görükle Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne verildi.

Bu kapsamın dışında kalan ilçe ve bölgelerdeki firmaların maskelerinin dağıtımı, kaymakamlıklar tarafından yapılırken, merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bu sınıflamanın dışında kalan firmaların maskeleri de TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nden gerçekleştirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının Kovid-19 salgını sebebiyle zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

BTSO olarak, Bursa iş dünyasından gelen taleplerin çözümü noktasında hızlı adımlar atmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Özellikle maske, firmalar için bu dönemde büyük ihtiyaç. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa'ya gönderilen 624 bin maske, üretim yapan firmaların ilk etaptaki ihtiyacını karşılamak adına atılan önemli bir adım oldu. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığı'na sağladıkları bu destekten dolayı iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum."