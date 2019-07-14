Bursa iş dünyasından 15 Temmuz değerlendirmesi
1 saat önce
Bursa iş dünyası 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle önemli mesajlar verdi.
Bursa
iş dünyası 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle önemli mesajlar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:42
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