Son Dakika Haberleri: Bursa iş dünyasından 15 Temmuz değerlendirmesi
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Bursa iş dünyasından 15 Temmuz değerlendirmesi

1 saat önce

Bursa iş dünyası 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle önemli mesajlar verdi.

Bursa iş dünyasından 15 Temmuz değerlendirmesi, System.String[]
Bursa iş dünyası 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle önemli mesajlar verdi.
Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:42 
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