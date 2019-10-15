Son Dakika Haberleri: Bursa iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Ekonomi Bursa iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bursa iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

53 dakika önce

Bursa iş dünyasından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde terör unsurlarını etkisiz hale getirmeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Bursa iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Bursa iş dünyasından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde terör unsurlarını etkisiz hale getirmeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Bursa, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:32 
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