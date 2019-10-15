Bursa iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Bursa iş dünyasından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde terör unsurlarını etkisiz hale getirmeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
Bursa iş dünyasından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde terör unsurlarını etkisiz hale getirmeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:32
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