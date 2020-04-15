Bursa iş dünyasından BUÜ Hastanesine destek sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine şehrin her alanından desteklerin gelmeye devam ettiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kovid-19 salgını çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren BUÜ Hastanesini yalnız bırakmıyor.

Kentin önde gelen sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding, Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş, Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Türkay, Berteks, İnoksan, Marteks, Exemedia, GESİAD Yönetim Kurulu, iş adamları Mustafa Açılan ve Ersoy Tabaklar ile Özel Bursa Kültür Okulları, hastanenin cihaz ve hijyen malzemesi ihtiyaçları için önemli desteklerde bulundu.

Hastaneye yapılan destekler sayesinde pandemi mücadelesinde önemli bir kazanım elde edildi. Vakıf, sağlık çalışanlarının korunmasında, işlerini kolaylaştıran cihaz ve ekipmanların temininde de destek verdi.