Bursa iş dünyasından BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa iş dünyasından BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği - Son Dakika Ekonomi

Bursa iş dünyasından BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği

6 saat önce

Bursalı sanayiciler, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği sağlandı.

Bursa iş dünyasından BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği, System.String[]

Bursalı sanayiciler, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği sağlandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Nil-San Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 2 bin 500 medikal maske yardımında bulundu.

Rudolf Duraner Genel Müdürü ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ise 1 tonu hastane bünyesinde, 500 kilogramı da onkoloji servisinde kullanılmak üzere 1,5 ton dezenfektan bağışladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yardımlardan dolayı Çevikel ve Çağan'a teşekkür etti.

Kılavuz, koronavirüs salgını nedeniyle hastanedeki tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Üniversite olarak elimizdeki imkanlar dahilinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat süreç içerisinde birtakım eksikliklerimiz baş gösterebiliyor. Bunu da Bursalı hayırsever iş insanlarımızın desteği ile atlatıyoruz. Yapılan nakdi bağışlar ve malzeme desteği her anlamda bizi mutlu ediyor. Milletimizin ve iş dünyamızın zor günlerde gösterdikleri birlik ve beraberlik örneğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali de hastanenin böylesine kritik bir dönemde üstün özveri ve azimle tüm önlemleri alarak çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Ali, bu yardımların kendileri için ciddi bir moral kaynağı oluşturduğuna işaret ederek, "Ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hastane olarak her türlü tedbiri ve önlemi aldık. Bunu yaparken tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yetişemediğimiz noktalarda ise bizlere en büyük desteği kentimizde hizmet veren iş dünyasının değerli temsilcileri verdi. Gösterdikleri duyarlılık için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:20 Kaynak: AA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 21:51:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa iş dünyasından BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]