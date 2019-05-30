Son Dakika Haberleri: Bursa iş dünyasından Dündar'a hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Bursa iş dünyasından Dündar'a hayırlı olsun ziyareti

48 dakika önce

Bursalı sanayici ve iş adamları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Bursa iş dünyasından Dündar'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Bursalı sanayici ve iş adamları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde üst üste üçüncü kez Osmangazi'de belediye başkanı seçilen Mustafa Dündar, Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD), Anadolu Sanayiciler ve İşadamları Derneği (ANASİAD), Karadeniz Asıllı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KARADENİZSİAD) başkan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Misafirlerine belediye binasının giriş katında yer alan Osmangazi Meydanı Projesi'nin maketini göstererek proje hakkında bilgiler veren Dündar, "Modern belediyecilik hizmetleriyle Bursa'yı çağdaş bir yapıya kavuşturmak için çalışırken, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Memleketimizin her alanda, en güzel konumda olması için çaba gösteriyoruz. Bu anlamda, bundan sonraki süreçte sanayici ve iş adamlarıyla daha sık bir araya geleceğiz. Bursa ve Osmangazi için yapılacak hizmetler noktasında hem iş birliği hem de görüş alışverişinde bulunacağız" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin bugüne kadar yaptığı hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirten BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, ANASİAD Başkanı Zeki Eker ve KARADENİZSİAD Başkanı Süleyman Uzun ise, bu hizmetlerin yeni dönemde de devam edeceğine inandıklarını söyledi. Yeni hizmet döneminin hayırlara vesile olmasını temenni eden sanayiciler, Dündar'a görevinde başarılar diledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:54 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendi traktörüyle sahili temizleyen muhtar vatandaşların gönlünü fethetti 3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada Bu kadar da olmaz! Dün hakim etek boyuna karıştı, bugün patron işçisini dövdü 31 Mart seçimlerini bilen şirketin başkanından çok konuşulacak İstanbul tahmini

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:42:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa iş dünyasından Dündar'a hayırlı olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]