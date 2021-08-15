Bursa iş dünyasından Kastamonu'ya destek

Manavgat'ta meydana gelen orman yangınları sonrası bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olan Bursa iş dünyası şimdi de Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, iş dünyasının destekleriyle hazırlanan su ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı iki yardım tırı Kastamonu'ya ulaşmak üzere yola çıktı.

BTSO'nun Kastamonu'da gerçekleşen sel felaketinin yaralarını sarmak için hazırladığı yardım tırları yola çıktı. Su ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı iki tırı BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir ile Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Korusu Genel Müdürü Kerim Demiral BTSO Hizmet Binası önünden Kastamonu'ya uğurladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ülke olarak zor günlerden geçtiklerini belirterek, "Pandeminin sosyal ve ekonomik etkileri sürerken, ülkemizin güneyinde orman yangınları şimdi de maalesef Batı Karadeniz'de sel felaketi ile mücadele ediyoruz. Afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet diliyorum. Bursa iş dünyası olarak afetlerle mücadelede devletimizin yanındayız. İnşallah omuz omuza vererek, dayanışma içerisinde bu zorlukları atlatacağız" dedi.

Bursa iş dünyasının geçtiğimiz günlerde yangından zarar gören bölgelere iki tır yardım malzemesi ulaştırdığını hatırlatan Burkay, "Üyelerimiz yine örnek bir tavırla Kastamonu'daki sel felaketinden zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oldu. Çok kısa bir sürede iki tır dolusu yardım malzemesi hazırlandı. Başta su olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı tırlarımızı Afet Koordinasyon Merkezi'ne uğurladık. Yardımlara katkı sağlayan her bir üyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir ise Türkiye'nin yaşadığı her afette ve zorlu süreçte Bursa iş dünyasının ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini belirterek, "Bundan sonra da devletimizin yönlendireceği doğrultuda afet yaşanan bölgelere elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Korusu Genel Müdürü Kerim Demiral, ülke olarak zor zamanları birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacaklarını ifade etti. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı dileyen Demiral, "Bölgedeki yaraları hep birlikte saracağımıza inanıyoruz. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda böyle bir yardım kampanyası başlatarak bizlerin de desteğine vesile olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" şeklinde konuştu. - BURSA