Bursa İş-Kur'da yeni düzenleme - Son Dakika

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, meslek danışmanlığı hizmetlerinin daha verimli sunulması maksadıyla 2020 yılı itibariyle profil temelli danışmanlık sistemine geçti.

Bursa İŞKUR bünyesinde kurulan Meslek Danışmanlığı Biriminde meslek seçme aşamasında bulunan, mesleki eğitimine başlayacak olan gençlerle meslek danışmanlığı için münferit ve gruplar halinde görüşmeler yapılıyor. Gençlerin meslek seçiminin önemi konusunda bilinçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim imkanları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanımalarına yardımcı olunuyor. Meslek dranışmanları, 2020 yılında COVİD-19 pandemi öncesinde 78 eğitim öğretim kurumunu ziyaret etti. Bu ziyaretlerde meslek seçiminin önemi, iş arama becerileri, CV hazırlama, iş arama teknikleri konularında seminerler verildi. Pandemi döneminde ise okul müdürlükleri ile yapılan işbirlikleri ile çevrimiçi eğitimlerle öğrenciler, desteklenmeye devam edildi. Yine öğrencilere çevrimiçi ortamda, kendilerini tanımaları ve uygun meslek seçimi için İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryası (MYTB) uygulandı. Testi tamamlayan öğrencilerin test sonuçları çevrimiçi olarak meslek danışmanları tarafından yorumladı.

Bursa İŞKUR Meslek Danışmanlığı birimi koordinesinde okul müdürlükleri ve meslek odaları işbirlikleriyle düzenlenen çevrimiçi meslek tanıtım günleri ile öğrencilerin ilgi duydukları meslekleri yakından tanımaları sağlandı. Bu sayede öğrencilere ilgi duydukları meslekleri alanında uzman ve yetkili ağızlardan dinleyebilme fırsatı sunuldu. - BURSA