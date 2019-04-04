Son Dakika Haberleri: Bursa İş Yerine Tüfekle Ateş Eden Şahıs Böyle Dövüldü-2

Bursa İş Yerine Tüfekle Ateş Eden Şahıs Böyle Dövüldü-2

1 saat önce

Bursa İŞ YERİNE TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞAHIS BÖYLE DÖVÜLDÜ-2 (güvenlik kamerası)(Tür: Yurt)

Bursa İŞ YERİNE TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞAHIS BÖYLE DÖVÜLDÜ-2 (güvenlik kamerası)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:06 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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