Bursa İş Yerine Tüfekle Ateş Eden Şahıs Böyle Dövüldü-2
1 saat önce
Bursa İŞ YERİNE TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞAHIS BÖYLE DÖVÜLDÜ-2 (güvenlik kamerası)(Tür: Yurt)
Bursa
İŞ YERİNE TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞAHIS BÖYLE DÖVÜLDÜ-2 (güvenlik kamerası)
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:06 Kaynak: DHA
Madde Bağımlısı Genç, Ebeveynlerini Rehin Aldı! Polis, 2 Saatte İkna Etti
Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek
Hastada Kızamık Virüsü Tespit Edildi, Yoğun Bakım Karantinaya Alındı
Son Dakika! İstanbul'daki 15 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak