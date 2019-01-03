Bursa İşitme ve Konuşma Engelli Bireylere İşaret Diliyle Hizmet

İşitme ve konuşma engelli bireylere işaret diliyle hizmetToplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmayı amaçlayan Limak Enerji Uludağ Elektrik, hayata geçirdiği yeni bir projeyle işitme ve konuşma engelli müşterilerine işaret diliyle hizmet vermeye başladı.

İşitme ve konuşma engelli bireylere işaret diliyle hizmet



Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmayı amaçlayan Limak Enerji Uludağ Elektrik, hayata geçirdiği yeni bir projeyle işitme ve konuşma engelli müşterilerine işaret diliyle hizmet vermeye başladı. Türkiye'de bir ilki hayata geçirdiklerini belirten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Diğer sektörlere örnek olabilecek bir uygulamaya imza attığımızı düşünüyoruz dedi.



'Hayatı aydınlatıyoruz' sloganıyla Bursa'da enerji piyasasına yön veren Limak Enerji Uludağ Elektrik, tüketicilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Hayata geçirmiş olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle isminden sıkça söz ettiren Limak Enerji, sektörde ilk olan bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında 'İşaret dili görüşme hattı' uygulamasına geçilerek işitme ve konuşma engelli müşterilere online olarak hizmet vermeye başlandı. Projenin ilerleyen aşamalarında tüm personelin işaret dili öğrenmesi sağlanarak farkındalığın artırılması hedefleniyor.



0555 0 646 646 numaralı hat üzerinden WhatsApp aracılığıyla işitme ve konuşma engelli bireylere görüntülü hizmet verdiklerini belirten Çağrı Merkezi İşaret Dili Tercümanı Şefika Ceyhan Böyle bir proje için teklif geldiğinde severek kabul ettim. Bunu tamamen gönüllü olarak, engelli vatandaşlarımıza yardım amaçlı olarak yapıyorum. Gelen çağrılara rahatlıkla cevap verip problemlerini çözebilmek benim için onur verici bir şey. Onlar için güzel şeyler yaptığımdan dolayı mutluyum dedi.



Proje hakkında bilgilendirme yapan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Türkiye'de 8 milyona yakın engelli yurttaşımız var. Bu yurttaşlarımız bazı konulara erişim ve kaliteli hizmet alma noktasında çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu noktada elektrik açısından bakıldığında biz neler yapabiliriz diye düşündük. Tüm kategorideki engelleri ortadan kaldırdığımız, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırdığımız, iletişim kuramadığımız, problemlerini çözemediğimiz müşterimiz kalmasın istedik. Öncelikle ortopedik anlamda engelli müşterilerimiz için online işlem merkezimiz ve e-devlet uygulaması uzun süredir müşterilerimizin hizmetinde. Bu noktada tüm müşterilerimiz, tüm bilgilerin ulaşabiliyorlar. Görme engelli bireylerimiz için çağrı merkezi üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahipler. Abonelik başlatılması, sonlandırması, borcun sorgulanıp ödenmesi gibi tüm işlemlerini çağrı merkezimiz üzerinden yapabiliyorlar. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren işitme ve konuşma engelli müşterilerimiz için önemli bir hizmeti devreye aldık. Görüntülü görüşme hattımız üzerinden karşılarına çıkacak işitme diliyle hizmet veren müşteri temsilcimiz aracılığıyla tüm işlemlerini gerçekleştirmeleri söz konusu. Bu noktada artık tüm kategorileri kapsadığımızı, müşterilerimizin yeni iletişim kanalımız üzerinden tüm engelleri kaldırdığımızı düşünüyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu uygulamamızla da hem sektörümüz için hem de diğer sektörlerde örnek bir uygulamaya imza attığımızı düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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