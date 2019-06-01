BURSA İstanbul-Bursa otoyolunda trafik durma noktasına geldi
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İstanbul-Bursa otoyolunda trafik durma noktasına geldiRamazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul-Bursa otoyolu ile Bursa-İzmir karayolunda kilometrelerce araç trafiği oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
İstanbul- Bursa
otoyolunda trafik durma noktasına geldi Ramazan Bayramı
tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul-Bursa otoyolu ile Bursa- İzmir
karayolunda kilometrelerce araç trafiği oluştu. Durma noktasına gelen trafik, drone ile havadan görüntülendi.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Trafiğin durma noktasına geldiği otoyolda, araçta seyahat eden vatandaşlar 30 dereceyi aşan sıcaklıkta zor anlar yaşadı. İstanbul-Bursa otoyolu ile Bursa-İzmir karayolunun bağlandığı noktadan başlayan trafik kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu.
İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında
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