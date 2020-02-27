Son Dakika › Güncel › Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller - Son Dakika
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
6 saat önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:46 Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-14.25 saatlerindeki 9 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.
Son Dakika Hamile eşi aşerdiği için ağaçtan elma koparan koca, bıraktığı notla duygulandırdı İstanbul Barosu Atakan Kayalar'a hakaret ve tehdit edenlere suç duyurusunda bulundu Hamile eşini çocuğunun önünde döven kocaya 8 ay hapis cezası verildi İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Kanal İstanbul" yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir