Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller - Son Dakika
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

6 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 5'i daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller, System.String[]

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 5'i daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15.30, 18.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 16.00 ve 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 08.00-14.25 saatlerindeki 9 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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