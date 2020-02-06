Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

6 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi, System.String[]

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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