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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

03.02.2022 09:16
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemedi.

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İstanbul, Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika


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