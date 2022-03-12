Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

12.03.2022 03:57
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa- İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 09: 30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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İstanbul, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika


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