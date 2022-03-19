Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

19.03.2022 20:47
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsünde yarın bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsünde yarın bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Mudanya ile Eminönü/Sirkeci, Mudanya ile Armutlu, Armutlu ile Eminönü/Sirkeci arasındaki karşılıklı 16 sefer iptal edildi.

İptal edilen seferlerle ilgili şirketin "https://budo.burulas.com.tr/" internet adresinden bilgi alınabilecek.

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İstanbul, Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika


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