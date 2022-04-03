Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

03.04.2022 08:58
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Yine aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleride yapılamamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika


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