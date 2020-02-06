Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi - Son Dakika

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi

6 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ünün daha şiddetli lodos nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi, System.String[]

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ünün daha şiddetli lodos nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa-İstanbul hattında 07.00-14.25 saatlerindeki 8 sefer de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

İstanbul, Eminönü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi
Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi! Ocak'ta tahsil edilen tutarlar, Şubat faturasından düşecek İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi

Son Dakika Haberleri
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:12:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]