Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi - Son Dakika

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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi
6 saat önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ünün daha şiddetli lodos nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ünün daha şiddetli lodos nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bursa-İstanbul hattında 07.00-14.25 saatlerindeki 8 sefer de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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