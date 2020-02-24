Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi - Son Dakika

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi

6 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 3'ü daha iptal edildi, System.String[]

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) programdan kaldırıldı.


Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-14.25 saatlerindeki 9 seferi de gerçekleştirilememişti.

İstanbul, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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