Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 6'sı daha fırtına nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsleri seferlerinden 6'sı daha fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.00 ve 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.30 ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Deniz otobüslerinin 07.00-11.30 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.