Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri - Son Dakika

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Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri
7 saat önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, Marmara Denizi açıklarında anlık oluşan ve raporlarda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:44 Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, Marmara Denizi açıklarında anlık oluşan ve raporlarda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 18.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
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