Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri - Son Dakika
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Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri

7 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, Marmara Denizi açıklarında anlık oluşan ve raporlarda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri, System.String[]

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, Marmara Denizi açıklarında anlık oluşan ve raporlarda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 18.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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