Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri - Son Dakika

Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri

6 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri, System.String[]

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 08.00, 09.30, 13.00, 16.00 ve 18.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 10.30, 13.00, 15.30, 18.30 ve 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

İstanbul, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
04:08 Dere yatağına otomobil devrildi: 1 ölü
04:04 Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü
04:02 Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde namazlar askıya alındı
03:42 İstanbul polisinden kaçak makaron ve nargile tütünü operasyonu
03:39 İSTANBUL POLİSİNDEN KAÇAK MAKARON VE NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU (GENİŞ HABER)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 05:59:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]