Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri iptal - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri iptal - Son Dakika

Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri iptal

6 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri iptal, System.String[]

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle saat 10.00 ve 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

İstanbul, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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