Bursa-İstanbul deniz ulaşımı seferleri yeniden başlıyor - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "tam kapanma" nedeniyle 30 Nisan'da ara verilmesinin ardından seferlerine yarın yeniden başlayacak.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Kademli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi ile şehirler arası seyahatin serbest olması dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri normale dönüyor.

Buna göre BUDO, 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla ilk seferini Mudanya'dan saat 07.00'de, İstanbul Eminönü'nden de 08.30'da yapmak üzere biletlerini satışa açtı. İDO ise Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleden gerçekleştireceği İstanbul Yenikapı'ya ilk seferlerini karşılıklı olarak saat 07.30'da yapacağını duyurdu.

Her iki firmanın genelge kapsamında olağanüstü hava şartları haricinde 1 Haziran'a kadar sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmayan süre ve günlerde seferlerini sürdüreceği, hafta sonları ise sefer yapmayacağı bildirildi.